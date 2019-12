Il dianese Diego Negri entra nello staff tecnico del settore di preparazione olimpica Fiv

Diano Marina. L’ex atleta Olimpico della vela azzurra Diego Negri (due partecipazioni ai Giochi a Sydney 2000 e Atene 2004 con il singolo Laser Standard e una nel doppio a chiglia Star a Pechino 2008) entra nello staff tecnico del Settore di Preparazione Olimpica FIV. Sarà coinvolto direttamente nei programmi dei singoli Laser Standard Maschile e Radial femminile. L’esordio di Diego Negri già in questi giorni, alla Christmas Race di Palamos (Spagna).

L’innesto di Diego Negri è un valore aggiunto che si inserisce nel quadro di un nuovo assetto dello staff programmato dalla direzione tecnica e dalla presidenza, in particolare per le classi Laser. Il tecnico Alp Alpagut è stato dedicato alle attività giovanili e del territorio, dove continuerà a lavorare seguendo le esigenze delle Zone come già nel recente passato.

Per il tecnico di riferimento della Classe Laser Standard (maschile) si è optato per la soluzione interna, rilocando Giorgio Poggi che negli ultimi mesi aveva seguito il Finn, e che da poco ha anche acquisito la qualifica di IV Livello CONI. Con il nuovo assetto, inoltre, le classi Laser Standard e Laser Radial (femminile) seguiranno una programmazione fortemente congiunta, secondo quanto già sperimentato con risultati positivi dalle due classi 470, dalle tavole a vela RSX, e in misura minore dagli skiff 49er (maschile) e 49er FX (femminile).