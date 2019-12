Il Comune di Mendatica torna ad assumere, bando per istruttore direttivo

Mendatica. Torna ad assumere il piccolo comune della alta Valle Arroscia che cerca, tramite apposito bando pubblico, un istruttore amministrativo, categoria C1 da assumere. I requisiti per l’accesso al concorso pubblico sono essere in possesso di un diploma di scuola superiore.

L’inquadramento dell’unità nella pianta organica del municipio sarà nella posizione economica C1, che prevede uno stipendio annuo lordo iniziale di 20.198,15 euro oltre a tredicesima mensilità nell’importo previsto dalle leggi in materia; indennità di vacanza contrattuale; indennità di comparto come prevista dall’art. 33 C.C.N.L. EE.LL. 22.01.2004; eventuale assegno per nucleo familiare; altri elementi accessori della retribuzioni eventualmente previste dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro.

Per presentare domanda si ha tempo trenta giorni a decorrere dal successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di concorso sulla Gazzetta Ufficiale.