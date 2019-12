Ventimiglia. Il circolo di Fratelli d’Italia Ventimiglia si è riunito sabato sera presso il Bananarama per fare gli auguri a tutti gli iscritti e simpatizzanti del partito di Giorgia Meloni.

È stato un momento conviviale dove si è parlato di presente e soprattutto di futuro il partito è in crescita ed in ottima salute, siamo tutti pronti a fare la nostra parte per crescere ancora di più.

Hanno portato i loro saluti il sindaco Gaetano Scullino, l’assessore regionale Gianni Berrino, il coordinatore regionale Chicco Iacobucci, il coordinatore provinciale Fabrizio Cravero e Marco Prestileo.

«Cogliamo l’occasione per fare a tutti gli auguri di un sereno Natale, nel rispetto delle tradizioni e di un felice inizio 2020».