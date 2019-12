Sanremo. Kevin Liguori, il neo campione del Mondo legend cars 2019, a circa 1 mese dalla vittoria iridata, torna in pista in ottica 2020. Parliamo di un Test su una Formula Predator Pc010 con il team SRZ, sul circuito internazionale Riccardo Paletti, situato in provincia di Parma, a Varano de Melegari.

«Finalmente riindosseró il casco e la tuta – ci racconta Kevin – dopo la vittoria mondiale. Stavolta però l’obbiettivo è un altro. Avrò a disposizione 5 turni in pista in cui dovrò capire la macchina più in fretta possibile per impressionare il Team, così da poter aprire il discorso riguardo il 2020».

«Questi formulini accattivanti – continua Kevin – girano in media 4 secondi in meno delle Legends car, anche se le velocità di punta non sono molto differenti. La parte fondamentale è fatta dall’assetto e dall’aerodinamica, che, anche se poca, si fa sentire specialmente nelle fasi più toste. Il motore è sempre di derivazione motociclistico e le cavallerie sono poco più basse di una Legends cars ma con un peso inferiore di quasi 100 kg. Una vettura, dalla formula semplice ma velocissima sotto ogni punto di vista».

Non ci resta altro che augurare il meglio al campione del mondo sanremese.