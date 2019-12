Il Bvc Sanremo Sea si impone sul difficile campo genovese della Scat

Sanremo. Pronto riscatto del Bvc Sanremo Sea dopo la sconfitta interna con l’Alassio, il team matuziano, leader della classifica, si è imposto sul difficile campo genovese della Scat, al termine di una buona prestazione.

Il coach Simone Sandel: «Un successo importante per il morale dopo lo stop con l’Alassio. Abbiamo disputato una buona gara, nonostante alcune assenze. Molto bene sono andati i ragazzi del 2003 e anche il capitano Loris Markishiq, che con una caviglia in disordine è stato ugualmente fondamentale. Ora prima delle feste questi ragazzi avranno ancora l’impegno in Promozione di giovedì sera e poi finalmente un paio di settimane di pausa, dopo mesi in cui hanno giocato ogni quattro giorni tra Under 18 e Promozione».

Campionato Under 18 – seconda giornata di ritorno

Scat Genova – Bvc Sanremo Sea 68-74

Bvc Sea: Trivieri 14, Riceputi 15, Tavanti 14, Gandolfi 10, Markishiq L. 10, Markishiq D., Scintu 11. Coach: Simone Sandel.