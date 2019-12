I rally riconquistano la Liguria: gli appuntamenti in provincia di Imperia

Imperia. La stagione 2020 che si sta configurando vedrà la Liguria tornare protagonista nel palcoscenico rallystico italiano dopo qualche anno di per così dire “buio”.

Sabato 30 novembre nella sede a Roma di Aci sport si sono definiti i calendari sportivi per la stagione agonista 2020 e la Liguria potrà contare su 8 manifestazioni che sicuramente attireranno l’attenzione in primis di tutti i piloti liguri, spesso costretti a “emigrare” in Francia per correre, e in generale di tutti gli appassionati di questo sport che nelle province di Imperia e Savona ha sempre regalato emozioni anche “mondiali”.

Si partirà da Andora con la prima gara del 2020 per passare da Bordighera con il ritorno del Rally delle Palme dopo diversi anni di assenza a Sanremo per l’emozione delle storiche e delle moderne del Campionato Italiano Rally quest’anno in date diverse, proseguendo facendo un tuffo nel passato per Albenga con il giro dei monti savonesi dopo il successo della prima edizione e finire nel capoluogo imperiese con il ritorno della Ronde Valli imperiesi, giunta alla sua 10ima edizione dopo diversi anni di inattività festeggiando i 50anni della Imperia Corse.

Questi saranno gli eventi:

– 7° Ronde Val Merula 09/02/2020 Andora (SV)

- 22° Rally delle Palme 04/04/2020 Bordighera (IM)

– 35° Sanremo Rally Storico 04-05/04/2020 Sanremo (IM)

– 34° Coppa dei Fiori regolarità a media 04-05/04/2020 Sanremo (IM)

– 12° Rally Sanremo Legenda 25-26/09/2020 Sanremo (IM)

– 67° Ralllye Sanremo Campionato Italiano Rally 24-26/09/2020 Sanremo (IM)

– 2° Giro dei Monti Savonesi 25/10/2020 Albenga (SV)

- 10° Ronde Valli Imperiesi 22/11/2020 non ancora definito: Imperia (?)