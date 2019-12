I politici del ponente ligure Fabio Perri, Veronica Russo e Massimo Fonti new entry di Fratelli d’Italia

Imperia. Fabio Perri, Veronica Russo e Massimo Fonti tra le new entry più note in Fratelli d’Italia nel ponente ligure.

«Perri, Russo e Fonti sono amministratori capaci e tenaci come piacciono alla Giorgia Meloni e a noi tutti, insieme lavoreremo a favore dei nostri comuni», ha dichiarato Massimiliano Iacobucci, coordinatore regionale del partito.

Gianni Berrino, assessore regionale: «Cresce la compagine di amministratori che aderiscono a Fratelli d’Italia, si rafforza il nostro impegno per il territorio , ne sono molto contento. Fratelli d’Italia cresce anche nel ponente ligure come in tutta l’Italia, tantissimi i circoli che in questo periodo vengono inaugurati e molti anche i nuovi iscritti tra cui tanti amministratori eletti nelle liste civiche o altri partiti del centrodestra che oggi scelgono il partito della Meloni.

Tra le nuove adesioni nel ponente Ligure ci sono molti esponenti storici di Forza Italia: Fabio Perri e Veronica Russo consiglierI comunali di Vallecrosia e Massimo Fonti già consigliere comunale di Bordighera la cui scelta , ponderata nel tempo , è stata ufficializzata in questi giorni dopo alcuni incontri con i vertici liguri del partito tra cui Fabrizio Cravero portavoce provinciale e i presidenti di circolo Alessandro Panetta di Bordighera e Enrico Amalberti di Vallecrosia».

«Ho deciso – dichiara Fabio Perri – di passare a Fratelli d’Italia perché ho avuto il piacere di osservare il modo con il quale che questo partito moderno fa politica. Un partito di Centro Destra che fa ancora politica in un momento dove esistono ormai solo movimenti. Un partito che valorizza le risorse umane e gli amministratori perché crede in una classe dirigente nuova , moderna , e competente, perché crede nei valori in cui mi identifico e che crede seriamente nella meritocrazia.

Ho deciso pertanto di mettere a disposizione di questo partito la mia esperienza politica di 20 anni per il bene del nostro territorio e della nostra gente.

Non ho rimpianti per il passato ma da oggi si apre una nuova stagione di impegno politico insieme a tanti amici in Fratelli d’Italia i quali desidero organizzare iniziative a favore del nostro territorio»

Veronica Russo: «Mi riconosco nei programmi di fratelli d’Italia e soprattutto mi piace la Giorgia Meloni, una ragazza onesta, preparata e tenace, sempre dalla parte di chi ha bisogno e dell’Italia, come intendo io la politica e soprattutto l’amministrazione».

Massimo Fonti: «Credo da sempre nei valori del centrodestra , ed oggi chi mi rappresenta di più si chiama Giorgia Meloni, una leader capace e coerente che ha saputo costruire un partito aperto a tutti che guarda al futuro sempre attento ai problemi degli Italiani, sono molto entusiasta di questa mia scelta che mi permetterà di occuparmi della mia Bordighera in collaborazione con tanti amici vecchi e nuovi che hanno fatto la mia stessa scelta di campo».