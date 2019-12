Grande festa e sede completamente rinnovata per i 50 anni dell’Agenzia Moderna di Ventimiglia

Ventimiglia. Sabato 14 dicembre alle 16,30 la storica Agenzia Moderna, studio immobiliare ventimigliese di Luca Lucisano, celebrerà il suo cinquantesimo anno di attività in una sede completamente rinnovata.

L’attività, aperta nel 1969, nonostante il traguardo del mezzo secolo è sempre rimasta al passo con i tempi ed è pronta a dimostrarlo ancora una volta per il suo anniversario.

Appuntamento con i festeggiamenti in via Matteotti 2/a nella città di confine, non puoi mancare! Per informazioni chiamare i numeri 0184 352778 o 392 7774271.