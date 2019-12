Gli ultras della Sanremese a fianco di chi ha bisogno. Parte la raccolta fondi per una casa famiglia

Sanremo. Gli ultras della Sanremese ancora una volta dalla parte dei più deboli. I “Ragazzi della Gradinata Nord”, in occasione del match di domenica prossima, 22 dicembre, contro il Serravezza Pozzi, organizzano una raccolta fondi in favore del “Centro aiuto alla vita” di Sanremo-Taggia che si occupa della casa d’accoglienza per madri e bambini “Miracolo della Vita” a Taggia.

“La Sanre è la nostra grande passione – fanno sapere i tifosi matuziani – e con un piccolo gesto vogliamo dimostrare quanto è grande il cuore biancoazzurro, non solo nel tifo, ma anche nel sociale”. La raccolta fondi avverrà nei pressi del banchetto all’esterno dello stadio. Prima e dopo la partita.