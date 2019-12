Gli Irriducibili Sanremo chiamano a raccolta il tifo biancazzurro per sostenere la Sanremese

Sanremo. Gli Irriducibili Sanremo chiamano a raccolta il tifo biancazzurro per le due prossime sfide che attendono la Sanremese.

Domenica al Comunale è di scena il Fossano, attualmente terza forza del campionato, che dista un solo punto dai matuziani, mentre mercoledì 11 dicembre, per il recupero e sempre a Sanremo, dovrà passare il forte Prato che occupa attualmente la prima posizione assieme alla compagine biancazzurra.

«Sarebbe superfluo aspettarsi uno stadio gremito per entrambe le partite, ma lo sappiamo, Sanremo è Sanremo nel bene e nel male, e quindi siamo qui, come di consueto, a fare appelli ai tifosi e alla cittadinanza per far diventare il pubblico il dodicesimo uomo in campo. Occasioni come queste non si ripetono facilmente e quindi niente scuse, la passione passa per il campo e non per la televisione.

Buttate telecomandi e pantofole e dirigetevi al Comunale per incitare la nostra amata squadra, perché il pubblico di Sanremo quando vuole sa farsi sentire come già ripetutamente dimostrato in passato. Vogliamo riassaporare la grande gioia di domenica scorsa, quando abbiamo vinto il derby contro il Savona tra tanta passione, freddo, vento e pioggia. Noi ci siamo, carichi come non mai, la squadra viaggia a gonfie vele tra coppa e campionato. Vi aspettiamo quindi numerosissimi nel nostro glorioso Comunale per trasformare una settimana anonima in un trampolino verso la storia. Forza Sanre sempre» – affermano gli Irriducibili Sanremo.