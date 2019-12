Gli Irriducibili Sanremo chiamano a raccolta i tifosi per sostenere la Sanremese

Sanremo. «Ebbene si, gli Irriducibili sono di nuovo qui ad invitare la cittadinanza a venire allo stadio a tifare Sanre per l’ennesima volta. Primi in classifica con la possibilità di conquistare il titolo di “campioni d’inverno”, titolo che sembra non avere importanza, ma che dimostra comunque che l’ambiente è carico e crede in questa benedetta promozione in Lega Pro che inseguiamo da tre anni» – dicono gli Irriducibili Sanremo.

«Sarà una lotta fino all’ultima giornata e quindi non dobbiamo sottovalutare nessun avversario a partire proprio dal Seravezza. Il nome di questa compagine probabilmente non dice niente a nessuno, non è il Prato o la Lucchese, ma la squadra va seguita in ogni momento, soprattutto come quest’anno che gioca un ottimo calcio rimanendo in corsa in due manifestazioni quali Campionato e Coppa Italia.

La Gradinata Nord sta allestendo una colorata coreografia per l’evento e quindi è necessario presentarsi al Comunale in largo anticipo per far si che tutto funzioni a dovere. Queste coreografie costano fatica e soldi e ci vuole l’attiva partecipazione di tutti perché rendano come dovuto. Siamo sempre a parlare delle solite scuse per disertare lo stadio ( partite su Sky, pioggia, freddo ecc. ) ma l’emozione che ti da vedere la tua squadra del cuore direttamente dal campo non può essere pagagonata con nient’altro. Non è più il calcio degli stadi gremiti degli anni passati, ma a noi non interessa. Noi e voi domenica dobbiamo essere presenti per trascinare i nostri ragazzi al successo, ognuno di noi è un pezzo di Sanre. Forza vecchio cuore biancazzurro!!».