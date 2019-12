Gli appuntamenti del fine settimana dell’assessore regionale Marco Scajola nell’Imperiese

Imperia. Sabato 7 dicembre, l’assessore regionale Marco Scajola, sarà a Sanremo, presso la sala conferenze del Forte di Santa Tecla, per partecipare alla presentazione della nascente Associazione Cobaty Liguria che si occupa di salvaguardia del territorio.

Successivamente, nel pomeriggio, si recherà a Santo Stefano al Mare, presso la Sala Consiliare del Comune, per incontrare l’atleta Federico Garibaldi, campione del mondo di Coastal Rowing 2019, evento organizzato dal Comune.

Infine, sempre sabato, in serata, l’assessore regionale Marco Scajola, sarà a Diano Marina, per partecipare alla Festa “The Christmas Show” con l’accensione dell’albero di Natale, festeggiamenti organizzati dall’amministrazione comunale con il sostegno della Confcommercio.

Domenica 8 dicembre, al mattino, sarà ad Imperia, per presenziare all’ inaugurazione del nuovo automezzo in dotazione al Comitato CRI, donazione della “Amici di Marco De Fecondo – Onlus”, cerimonia organizzata dalla Croce Rossa di Imperia.

Infine, nel pomeriggio, l’assessore regionale Marco Scajola, sarà a Sanremo, presso l’Auditorium a Villa Ormond, per partecipare al tradizionale scambio di auguri dei Donatori di Sangue della Fidas, incontro organizzato dall’ Associazione provinciale donatori di sangue di Imperia.