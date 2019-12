Giornata Mondiale della Disabilità, riuscito il convegno della Cisl Imperia-Savona

Imperia. Più servizi dedicati alla disabilità, più formazione di personale specializzato, più sostegno alle famiglie, più operatività alla rete sociale che lega istituzioni, servizio sanitario e familiari, più iniziative di informazione dell’opinione pubblica per garantire pari opportunità a chi apparentemente non ne ha. Il delicato “mondo” della disabilità e tutte le problematiche ad esso connesse sono state affrontate ad Imperia nel corso del convegno: “L’ importanza delle reti di sostegno alla fragilità sociosanitaria nel rispetto delle pari opportunità”, organizzato dalla Cisl-Medici Liguria e dalla Cisl Imperia-Savona, in collaborazione con la European Depression Association e con il sostegno del Comune di Imperia, del Sindaco, degli assessorati comunali alle Pari Opportunità e ai Servizi Sociali, in occasione della Giornata Mondiale della Disabilità presso la sala della Biblioteca Comunale “Lagorio”.

Dopo i saluti e i ringraziamenti alle autorità, agli ospiti e ai relatori, pronunciati dal prof. Gianluca Lisa, segretario della Cisl Medici Liguria, ideatore e promotore del convegno assieme a Claudio Bosio, segretario generale della Cisl Imperia-Savona, i lavori sono stati aperti dalla dottoressa Laura Marabello, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune, consigliere comunale di Imperia, segretaria organizzativa del convegno, la quale, nel suo ruolo di presentatrice e moderatore, ha scandito tempi ed interventi nell’arco della giornata.

«La società è chiamata e deve sentirsi impegnata nel sostenere progetti a garanzia delle pari opportunità – ha detto – L’articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 attesta che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Tutti dobbiamo sentirci impegnati in un processo sinergico con le istituzioni per dare presente e futuro ai disabili e alle loro famiglie».

Ha fatto seguito il saluto del sindaco di Imperia, On. Claudio Scajola, che ha sottolineato «…l’importanza della rete sociale: la prima è quella della famiglia. Dopo c’è la comunità, che fa da fulcro a tutte le attività di sostegno. Il confronto spesso risolve. Oggi più che nel passato c’è bisogno di aiutare i più deboli. Perciò, cito ad esempio, si è deciso di inserire, nella commissione che si occupa di spettacoli, un disabile, affinché le manifestazioni siano il più

possibile accessibili a tutti».

Il direttore generale dell’ASL1 dott. Marco Damonte Prioli, ha posto in evidenza il lavoro di progettualità a sostegno dei disabili attuato assieme al Comune. «Sostenere e prendersi cura dei disabili non è facile, come non è facile individuare un sistema socio sanitario realmente efficiente, ma ci stiamo impegnando perché ciò si realizzi ed abbiamo perciò messo a punto un progetto di agricoltura sociale che mira alla valorizzazione delle personalità e all’inserimento».

Il dott. Francesco Alberti, presidente dell’Ordine dei Medici di Imperia, nel suo intervento ha fatto presente che «L’impegno di tutta la comunità, dei medici e dei familiari dei disabili nell’individuare i problemi imperiesi e focalizzare gli interventi, tali che consentano un reale miglioramento delle condizioni».

E’ poi toccato al segretario generale della Cisl Imperia-Savona, Claudio Bosio, stigmatizzare, nella sua relazione, le difficoltà che incontrano disabili e loro familiari nel percorso della vita, dall’infanzia all’età adulta. «E’ un percorso complesso e talvolta molto doloroso per il disabile e la sua famiglia – ha detto – Servono strutture che diano sollievo diurno alla famiglia, occupandosi, in collaborazione con Asl, Enti pubblici e Istituzioni, del disabile, anche in età adulta e che mirino all’inserimento nel mondo del lavoro. Dare il presente ed un futuro ai più deboli, ridurre le loro fragilità.

La Cisl Imperia Savona è a fianco della famiglia e in più occasioni ha provveduto, anche in proprio, all’inclusione lavorativa del disabile e alla sensibilizzazione delle Istituzioni alle problematiche, nonché invitando al reale intervento, da parte di tutti coloro che sono coinvolti, nel sostenere il riconoscimento dei diritti e delle pari opportunità».

Il fenomeno della depressione che riguarda tanto i disabili quanto i componenti delle loro famiglie è stato affrontato dal prof. Gianluca Lisa, membro dell’Esecutivo Nazionale Cisl Medici e responsabile dell’Eda Italia (European Depression Association). Nell’affrontare il tema de “La depressione nei Caregivers (*) dei Disabili nelle realtà territoriali e residenziali” ha dichiarato: «Credo fermamente nel fare squadra. Tutti i soggetti interessati, uniti in

sistema, potranno individuare cosa è necessario fare in concreto oggi e quanto sarà possibile investire per garantire un futuro. C’è bisogno di alte professionalità e grande impegno da parte di tutti, della comunità intera, non solo del personale medico. Faccio presente che una patologia invalidante può ridurre tutta la famiglia a cadere in una patologia depressiva talvolta gravissima. Se lasciata sola, se priva di conforto e di garanzie di un futuro, la famiglia

come pure il disabile sprofondano nel pessimismo e di conseguenza nella depressione».

Sempre in relazione alla depressione il dott. Maurizio Bongioanni ha svolto il delicato tema della terapia psicofarmacologica idonea a curarla: «Per i Caregivers di Disabili, la domanda più ricorrente e spesso causa di patologie depressive è: e quando noi non ci saremo più? E’ necessaria una terapia combinata per intervenire con efficacia: associare alla psicoterapia la terapia farmacologica. Farmaci inibitori della serotonina e psicoterapie adeguate oggi si rivelano una combinazione realmente in grado di aiutare il paziente».

La dottoressa Tiziana Rosso, dirigente medico della ASL1 Imperiese, ha aperto e coordinato gli interventi dedicati, appunto, all’ASL e in particolare all’ «Inclusione sociolavorativa dei disabili nell’esperienza dell’Equipe Disabilità Adulta dell’ASL1 Imperiese come sostegno alla famiglia». «L’ASL1 – ha fatto presente – è stata tra i precursori, partendo da Ventimiglia, nella progettazione di percorsi per l’inclusione lavorativa dei disabili. Su 10 progetti avviati 2 hanno visto la collocazione di disabili a tempo indeterminato. Sono avvenimenti che ci stimolano a proseguire nel percorso ed incrementare l’impegno».

Hanno proseguito a trattare il tema la dottoressa Lucia Di Mieri, Educatore Professionale ASL1, la quale ha sottolineato la validità di recenti progetti di inclusione in fase di sviluppo a Sanremo ed Imperia, definendoli “percorsi mirati al miglioramento della qualità della vita”, e il dott. Mirko Servetti, Educatore Professionale ASL1, il quale ha voluto specificare tipologie e qualità dei percorsi finalizzati all’inclusione sociale dei disabili: sociolavorativa, di formazione e di socializzazione.

«A Ventimiglia – ha elencato – dal 2000 ad oggi abbiamo ottenuto 20 assunzioni, a Sanremo dal 2015 sono state 5 le assunzioni, ad Imperia dal 2013 altre 5». l lavori di questa prima parte del convegno si sono conclusi con l’intervento del segretario nazionale CISL Medici, Giusy Fera, che, con efficacia comunicativa, ha fatto rilevare: «E’ indispensabile che sull’argomento, come in questa pregevole occasione, sia dedicato più impegno ad informare l’opinione pubblica e le istituzioni. E’ necessario comunicare e dibattere tutti gli argomenti attinenti alla disabilità, favorire, quindi, e fornire l’informazione. La Cisl è impegnata in difesa della rete sociosanitaria, in difesa dei disabili e delle loro famiglie, li difenderemo se necessario con i denti».

Si è passati quindi alla seconda fase del Convegno, una Tavola Rotonda basata sul tema: «Il ruolo dei Caregivers nella gestione dei Disabili”. Hanno partecipato alla discussione, ognuno portando la propria esperienza, professionale e personale, il dott. Carlo Amoretti, pediatra e direttore del Distretto Sanitario di Imperia; il dott. Roberto Ravera, direttore della Struttura Complessa di Psicologia; Francesco Fontana, presidente della Consulta Provinciale Handicap; Luca Volpe, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Imperia; il dott.

Giancarlo Ardissone, direttore del Dipartimento Integrato Salute Mentale e Dipendenze; Marcella Roggero, assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità del Comune di Imperia.

Un dibattito con il pubblico, composto da genitori e rappresentanti di alcune Associazioni, ed infine i saluti e i ringraziamenti da parte del prof. Gianluca Lisa, hanno chiuso i lavori. Dall’importante appuntamento sono emerse aspettative, quali: un numero maggiore di servizi dedicati alla disabilità, più formazione del personale specializzato, più sostegno alle famiglie, più operatività alla rete sociale che lega istituzioni, servizio sanitario e familiari, più

iniziative di informazione dell’opinione pubblica per garantire pari opportunità a chi apparentemente non ne ha.

(*Caregiver, termine anglosassone entrato ormai stabilmente nell’uso comune. Indica “colui che si prende cura” e si riferisce a tutti i familiari che assistono un loro congiunto ammalato e/o disabile. I caregiver dei pazienti con demenza sono la grande maggioranza)