Giornata internazionale delle persone con disabilità, a Imperia va in scena “IsaHfactor”

Imperia. La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre è stata istituita nel 1981, anno internazionale delle persone disabili, per promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza sui temi della disabilità, per sostenerne la piena inclusione in ogni ambito della vita e per allontanare ogni forma di discriminazione e violenza.

Anche quest’anno, a sostegno delle iniziative promosse dalla ASL 1 Imperiese, l’ISAH e la Global Art Studio Onlus organizzano un evento che possa contribuire a valorizzare le persone, ciascuna per le proprie peculiarità. All’Auditoriun della Camera di Commercio di Imperia venerdì 6 dicembre dalle 9 alle 13 si svolgerà un “talent show” dal titolo “ISAHFactor”.

Ispirandosi alle più famose e note trasmissioni televisive sul palco si esibiranno oltre 50 artisti provenienti dai laboratori musicali e teatrali di enti, associazioni e istituzioni scolastiche (tra cui dell’intera provincia sotto la supervisione di una giuria d’eccezione, presieduta dal maestro Adriano Strangis. La vera sfida è quella di riempire l’Auditorium con un folto pubblico, parte attiva nella valutazione delle performances degli artisti in gara.

Diversamente a quanto spesso si vede in TV o sui social ad ISAHFactor non sarà il migliore a vincere, ma tutti coloro che mostrando, senza vergogna, i loro punti di forza e di debolezza, saranno capaci di amare se stessi e gli altri, condividendo, una giornata insieme, all’insegna della gioia e del divertimento. L’ingresso è completamente gratuito ma è gradita una prenotazione al n. 3666219994 in quanto, per ragioni di sicurezza, raggiunta la capienza massima della sala non sarà più possibile accogliere altro pubblico.