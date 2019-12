San Bartolomeo al Mare. L’assalto è avvenuto mentre i giocatori del San Bartolomeo, formazione militante in seconda categoria, stavano svolgendo l’allenamento .I ladri si sono intrufolati negli spogliatoi razziando e vestiario “borghese” dei dei giocatori venendo in possesso delle chiavi delle autovetture. E’ stato, quindi, un gioco da ragazzi aprire le auto e portarsi via soldi, telefonini e orologi custoditi sulle auto.

Era presente, tra gli latri, Roby Iannolo al quale hanno anche tentato di forzare l’Audi senza successo ma facendo non pochi danni all’autovettura. «Evidentemente -spiega l’allenatore-giocatore ex Imperia – hanno prima tentato di aprir le automobili, poi hanno pensato, visto che ci stavamo allenando nel campetto in sintetico di entrare negli spogliatoi impadronirsi delle chiavi delle auto. Non hanno fatto i conti, però, con la telecamera che li ha ripresi. Abbiamo fatto denuncia ai carabinieri della stazione di Diano Marina, toccherà a loro individuare e scoprire i responsabili che sono stati ripresi. Fortunatamente si trattava di un allenamento facoltativo destinato a chi domenica scorsa non aveva giocato o era subentrato dalla panchina».

Morale tutti i giocatori hanno dovuto farsi portare le chiavi di riserva e sono stati costretti a ritornare alle proprie case in calzoncini.