Imperia. Colpo grosso in un distributore di benzina in via Nazionale a Imperia, dove ignoti si sono introdotti smurando la cassaforte per rubare l’incasso.

Per accedere all’interno del locale, in orario notturno, i ladri hanno forzato la serratura e una volta all’interno, hanno messo a soqquadro la stanza per poi smurare la cassaforte che conteneva i contanti.

Avvertiti dal titolare, sul posto sono accorsi i carabinieri.