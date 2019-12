Frane a Sanremo, il sindaco Biancheri: «Siamo andati avanti tutta la notte per liberare le strade»

Sanremo. «Senza perder tempo, senza sosta, siamo andati avanti tutta la notte per iniziare a liberare le strade Monte Ortigara e Senatore Ernesto Marsaglia dalle frane che le hanno colpite».

Sono queste le parole che il sindaco della Città dei Fiori Alberto Biancheri affida alla sua pagina Facebook dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuta nella giornata di ieri sull’Imperiese e sul resto della Liguria, causando danni considerevoli nel territorio comunale di Sanremo.

«Oggi si continuerà – prosegue -. Poi inizieranno i lavori di messa in sicurezza dei versanti franati. Ringrazio le decine di persone che stanno continuando a lavorare per la comunità e i tanti sanremesi che mi stanno scrivendo per mettersi a disposizione», ha concluso il primo cittadino.