Rezzo. Frana di Cenova, la Pro Loco di Rezzo ha attivato una raccolta fondi: chi volesse contribuire può farlo con una donazione libera attraverso un numero di conto corrente, oppure contattando personalmente i volontari o presso uno dei punti che anche a Imperia nei prossimi giorni che saranno indicati.

«Abbiamo deciso-spiega il presidente Giovanni Vianello – come del resto tre anni fa per le analoghe vicende di Lavina di fare qualcosa per poter contribuire alla messa in sicurezza, alla ricostruzione e al recupero, totale se sarà possibile, o parziale del patrimonio storico e artistico della frazione».

Le coordinate bancarie sono: conto corrente 717060, Iban IT81/C/03332/10500/000000716070; BIC/SWiFt: PASBITGG, causale: per Cenova

«Noi non ci arrendiamo», conclude il presidente Vianello.