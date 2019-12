Rocchetta Nervina. Potrebbero allungarsi i tempi per la realizzazione del ponte viario “Bailey” che toglierà Rocchetta Nervina dall’isolamento in cui si trova dal 27 novembre scorso a causa di un movimento franoso che ha tagliato in due la provinciale 68: l’unica via di accesso al borgo dell’alta val Nervia.

Al termine del sopralluogo effettuato venerdì dalla ditta che dovrà installare il ponte, è emerso che mancano gli spazi necessari al movimento della grossa gru che servirà per l’installazione dell’infrastruttura. Lo ha dichiarato il sindaco Marco Rondelli: «La notizia è che la ditta ci ha confermato la possibilità di installare il ponte, ma siccome la gru è molto voluminosa necessita di uno spazio che in questo momento non c’è – ha detto il sindaco -. La Provincia si sta adoperando per creare lo spazio necessario. Speriamo di mantenere la data della consegna prima di Natale».

Per posare il ponte serviranno altri 5 o 6 giorni di lavoro. «Da quel momento la ditta ci ha garantito che potrà darci una viabilità nel più breve tempo possibile», ha concluso Rondelli.