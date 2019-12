Frana a Borello, San Romolo semi-isolata. La frazione è in ginocchio

Sanremo. Una grossa frana a Borello ha tagliato la strada per arrivare a San Romolo. La caduta di terra è massi si è verificata questo pomeriggio, intorno alle 15:00. Al momento la via è bloccata e sul posto si stanno precipitando vigili del fuoco e protezione civile.

Sembrerebbe che l’ondata di maltempo che sta flagellando la Riviera da questa mattina, abbia colpito in maniera particolarmente forte la frazione matuziana che registra case allagate e altre a rischio evacuazione. Al momento la popolazione residente potrebbe utilizzare per scendere a valle la strada militare che però, stante lo stato di forti precipitazioni che continueranno per ancora alcune ore, risulta rischiosa da praticare.

(Notizia in aggiornamento)