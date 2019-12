Festival e Milano-Sanremo, oltre 50 indagati per truffa ai danni della RAI

il caso

Sanremo. Una truffa da 100.000 euro ai danni della RAI. Secondo la procura di Roma sarebbe quella messa in atto da vari soggetti, tra i quali dipendenti del servizio pubblico, operai, nonché da albergatori e ristoratori sanremesi. Secondo quanto riporta “Il Messaggero” il pm capitolino Alberto Pioletti avrebbe individuato, con la sua inchiesta, falsi rimborsi in relazione alle spese per la trasferte delle edizioni del Festival dal 2013 al 2015 ma anche per la corsa ciclistica Milano-Sanremo. Diversi avvisi di garanzia sarebbero già stati notificati e gli indagati darebbero più di 50.