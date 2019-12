Bordighera. Grande festa a Bordighera: la Città delle Palme per tutta la giornata ha ospitato BordiChristmas, trasformando il centro in una grande isola pedonale destinata allo shopping e all’intrattenimento.

Tanti laboratori per bambini, che hanno trovato per loro una scuola di pasticceria, a cura del ristorante La Cicala e dell’Hotel Parigi e una scuola di scultura del legno a cura di Fohaus. E ancora: laboratori per creare decorazioni dell’albero di Natale con Ariela. Inoltre il Motoclub Gentlemen Bordighera ha fatto divertire i bambini dai 7 ai 12 anni, mettendoli alla guida di veri motocicli elettrici.

Non è mancata l’animazione itinerante con “presenze lunari”: zampognari, musici, sbandieratori e molto altro ancora per animare il percorso pedonale.

Presso la libreria Mondadori si è svolto il Laboratorio Artistico Creativo “La Magia del Natale” a cura di Graziella Catellani. Mentre allo stand della Croce Rossa sono stati scattati i divertenti selfie ricordo con la “Selfie Machine”.

Nel pomeriggio, poi, ha preso il via il “Christmas Marathon Show”: un’occasione di divertimento e buon umore per festeggiare i giorni che precedono il Natale. Una corsa spettacolo non competitiva con i corridori rigorosamente vestiti da Babbo Natale.