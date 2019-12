Escursionisti in difficoltà a colle Melosa, si mobilitano i vigili del fuoco

Pigna. Due escursionisti sono rimasti bloccati sul monte Grai a colle Melosa. Uno di loro è anche ferito a seguito di una caduta: non si conoscono le sue condizioni. Per recuperare le due persone in difficoltà, la centrale operativa dei vigili del fuoco ha inviato sul posto una squadra del SAF (Soccorso Alpino Fluviale) di Imperia. Da Genova è decollato anche l’elicottero Drago del115.

Sul posto anche personale sanitario del 118, un equipaggio della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e il Soccorso Alpino.