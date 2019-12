Epifania, a Vallebona arriva ‘La Befanina’: consegnerà doni ai bimbi del paese

Vallebona. Come ogni anno il paese celebra l’Epifania. Nel pomeriggio del 6 gennaio, alle 15.30, arriverà per i più piccoli ‘La Befanina’.

Porterà tanti doni, giochi e la merenda ai bambini che l’aspetteranno in piazza. L’ottava edizione dell’evento verrà organizzata dall’Associazione Culturale “A Cria”, dalla Pro Loco di Vallebona, in collaborazione con il Comune. «Le mamme dei bambini sono invitate a collaborare preparando focacce, pizze e dolcetti – dicono gli organizzatori – Sarà un pomeriggio di musica e divertimento per i più piccoli».

Infine a mezzanotte, come da tradizione, verrà bruciata la befana “au foegu”, in uno scenario scintillante e scoppiettante, come augurio per il nuovo anno e per salutare le feste.