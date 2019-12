Energie rinnovabili: il futuro è degli impianti fotovoltaici

Tra i temi cruciali del nostro tempo vi è sicuramente quello ambientale. I combustibili fossili sono sempre più vicini ad esaurirsi e le condizioni climatiche sempre più critiche pongono ormai il problema in maniera sempre più urgente.

Le soluzioni non mancano di certo. Pale eoliche e impianti fotovoltaici sono sempre più comuni e godono anche di vari incentivi concessi da molti governi del mondo.

Soprattutto il fotovoltaico è un settore in incredibile sviluppo. Dagli anni 90 ad oggi la sua diffusione è aumentata del 400%, grazie alle varie politiche di incentivi e soprattutto alle ottime performance che questi strumenti riescono oggi a garantire.

L’Italia si è orgogliosamente imposta in questo settore. Metà dell’energia del fu Bel paese è infatti derivata da fonti di energia rinnovabili e risulta terza nel mondo per potenza totale del settore fotovoltaico.

Impianti fotovoltaici: tappe storiche fondamentali

Si può dire che da sempre gli uomini hanno saputo intuire le potenzialità dell’energia tratta dal sole, utilizzandola, per esempio, per riscaldare gli ambienti attraverso degli “amplificatori” come strumenti di vetro.

L’origine remota dell’impianto fotovoltaico come oggi lo conosciamo è però di origine tutta italiana. Si deve ad Alessandro Volta l’invenzione del primo generatore di energia elettrica, la pila, da cui poi tutto ebbe inizio.

Si dovrà aspettare ancora per far si che venga effettivamente concepito e costruito il primo rudimentale impianto fotovoltaico al mondo.

Prime scoperte: il fotovoltaico nell’800

Nel 1839 il fisico francese Alexandre Edmond Becquerel rileva che su alcuni liquidi l’esposizione al sole provoca lievi effetti elettrici.

L’effetto fotovoltaico sarà scoperto solo 40 anni dopo, quando William G. Adams e Richard Evans scoprono un cambiamento repentino di conduttività dei cavi del telegrafo quando sono esposti al sole.

La via è ormai segnata. Viene quindi costruito nel 1879 il primo impianto fotovoltaico al mondo, per opera di Charles Fritts.

Tuttavia rimane uno strumento rudimentale e assolutamente insignificante per quel che concerne la produzione di energia, motivo per cui non ebbe nessun tipo di sviluppo o investimento immediato.

La svolta del fotovoltaico: dagli anni 50 alla crisi petrolifera

Con l’arrivo del nuovo secolo e la fine della guerra mondiale, il fotovoltaico tornò ad essere soggetto di importanti ricerche.

La prima cella fotovoltaica capace di produrre energia misurabile fu brevettata nel 1955, grazie alle fatiche degli scienziati Gerald Pearson, Daryl Chapin e Calvin Fuller.

Solo pochi anni più tardi, nel 1958, viene lanciato il Vanguard I, primo veicolo spaziale orbitante alimentato con celle fotovoltaiche.

Un rapido sviluppo di questa tecnologia a livello commerciale si avrà finalmente tra anni 60 e 70, complice anche una grave crisi petrolifera che rese più urgente lo sviluppo di tecnologie in grado di sfruttare fonti rinnovabili di energia.

L’Italia non si fece attendere: il primo impianto fotovoltaico venne istallato nel 1979 al Passo della Mandriola, tra gli appennini. La potenza dell’impianto arrivava appena ad un solo KW.

Impianti fotovoltaici: situazione attuale

La rinnovata sensibilità nei riguardi dei temi ambientali ha portato un nuovo entusiasmo verso questo genere di prodotti.

Oramai anche le grandi aziende, complice anche l’istituzione dei Green Bond, investono copiosamente in tecnologie per la produzione di energia pulita.

Oggi difatti il settore è sviluppatissimo anche a livello commerciale. Moltissime sono le famiglie che alimentano la propria abitazione solo e unicamente attraverso impianti fotovoltaici, e sono venduti anche da grandi catene come rs components.