Enduro 2020, pubblicato il Regolamento Fmi

Imperia. La Federazione Motociclistica Italiana ha ufficializzato il Regolamento FMI 2020.

Ecco alcune novità introdotte per la stagione 2020:

Art. 2.2 – TITOLO DI MERITO ELITE

1°. La Licenza ELITE per l’anno 2021, indipendentemente dalla fascia di età, verrà rilasciata ai piloti che alla fine della stagione 2020 saranno in possesso di un Ranking compreso tra 0 e 29,99

2°. Ai piloti con Licenza Elite, provenienti da altra specialità, verrà attribuito un Ranking Iniziale di 29,99, che non verrà considerato per calcolare il Ranking finale.

Art. 2.5.1 – GARE VALIDE

Sono prese in considerazione tutte le prove di:

Assoluti d’Italia Penalizzazione Calcolata – Penalizz. Min 0,00

Italiano Under 23 & Senior Penalizzazione Calcolata – Penalizz. Min 40,00

Campionato Italiano Major Penalizzazione Calcolata – Min 60,00

Coppa Italia Penalizzazione Calcolata – Min 80,00

Campionati Regionali Penalizzazione Calcolata- Min 60,00– Max 200,00

Trofeo delle Regioni Penalizzazione Calcolata – Min 40,00

Campionato Italiano Minienduro Penalizzazione Fissa 170

Regioni Minienduro F.Manzoni Penalizzazione Fissa 170

Trofei monomarca organizzati in autonomia Penalizzazione Calcolata – Min 80,00

Gare indicate dal Comitato Enduro Penalizzazione Fissa indicata Comitato Enduro

Campionati Regionali Minienduro Penalizzazione calcolata – Min 200 – Max 300

Art. 2.5.5 – ATTRIBUZIONE RANKING

Per attribuire ad ogni pilota, il proprio Ranking, si procede ai seguenti calcoli:

media dei 3 risultati migliori ottenuti (Cifre Pilota entro 749,99);

media dei 2 risultati migliori ottenuti (Cifre Pilota entro 749,99) + 15% con minimo di 4 e massimo di 20

miglior risultato ottenuto (Cifra Pilota entro 749,99) + 30% con minimo di 8 e massimo di 40;

Ranking dell’anno precedente + 45% con minimo di 12 e massimo di 60

in ogni caso e ad ogni aggiornamento, il Ranking di un Pilota sarà quello a lui più favorevole confrontando i quattro risultati ottenuti dai punti a) – b) – c) – d). Ad ogni aggiornamento saranno presi in considerazione i risultati dal 1 gennaio fino al giorno dell’aggiornamento

Nel rispetto dell’art.2.5, il comitato enduro potrà decidere di fare i primi aggiornamenti dell’anno, senza che i piloti peggiorino il loro ranking iniziale. Verranno quindi presi in considerazione i calcoli di cui ai punti a) – b) – c) ed il Ranking Iniziale senza nessuna maggiorazione

Art. 3.1 – CLASSIFICHE A SQUADRE

In caso di parità tra due squadre, per definire la classifica della singola gara, si considera il pilota scartato, in caso di ulteriore parità, è discriminante il pilota meglio piazzato nella classifica assoluta, tra i 4 componenti

Art. 7.1. – VERIFICHE AMMINISTRATIVE

I d.G. F.M.I. preposti verificano unicamente:

la presenza del pilota nell’elenco degli iscritti,

l’esattezza della classe d’iscrizione

l’identità del pilota solamente in caso di forte dubbio

Ogni pilota riceverà la Scheda Personale Pilota, dal Moto Club organizzatore, così come stampata dal programma Enduro OP (allegato 2). Tale scheda, dovrà essere completata e firmata dal pilota, consegnata al commissario tecnico e conservata dal Moto Club organizzatore. Il numero di telaio dichiarato sarà parte della punzonatura

Un pilota iscritto dal portale Sigma, che non abbia versato la tassa d’iscrizione e che non si presenti alle O.P., verrà sanzionato con una ammenda di 50 €.

Il pagamento della sanzione deve essere effettuato al massimo entro la fine delle OP della gara successiva direttamente al Commissario di Gara, che rilascerà regolare ricevuta. Il pilota sanzionato che non provvederà al pagamento della sanzione, nel termine di cui sopra, non potrà partecipare alla gara.

Art. 8.3 PADDOCK

Si consiglia al Moto Club Organizzatore di predisporre un Piano di Gestione Ambientale e una Mappa Ambientale con la finalità di stimolare un utilizzo corretto di servizi presenti nel paddock durante l’evento (bagni, docce, contenitori rifiuti solidi, aree lavaggio, etc). Contenitori per rifiuti solidi, differenziati in base alla suddivisione del comune ospitante, devono essere predisposti obbligatoriamente dall’organizzatore.

Piloti e Team sono responsabili dei rifiuti generati dalla propria squadra durante l’evento. In particolare, i sistemi di raccolta e gestione dei rifiuti speciali (es. olii esausti e gomme usate) è obbligatorio per team e piloti conservare e smaltire in autonomia tali rifiuti, secondo la normativa vigente. Inoltre, è obbligatoria la conservazione di rifiuti solidi fino al momento in cui vengono messi a diposizione dagli organizzatori i sistemi di raccolta degli stessi.

E’ obbligatorio un estintore per ogni mezzo di assistenza nel Paddock e ai CO dove è concesso il rifornimento.

In caso di inosservanza verrà applicata la seguente sanzione: a) ammenda da 50 € a 500 €

L’organizzatore deve prevedere, all’interno del paddock, un minimo di bagni e docce usufruibili da tutti, in quantità adeguata al numero degli iscritti.

Art. 9.1 – REGOLE DEL TRAFFICO

1°. Piloti, meccanici ed assistenti devono rispettare le regole del codice della strada ed eventuali disposizioni locali durante la gara.

2° In caso di mancato rispetto verrà applicata al pilota, anche in base alla responsabilità oggettiva, una delle seguenti sanzioni:

a) penalizzazione fino a un max 5 minuti

b) esclusione

c) ammenda da € 50 a € 500

Art. 11 – CONTROLLI ORARI

Alle gare di campionato italiano, nel caso di percorso che preveda due settori con una unica assistenza (giro “ad 8”), è possibile allestire un’unica postazione per entrambi i C.O..

Art. 11.3 – CALCOLO DELLE PENALITA’ AI C.O.

Nel caso di percorso che preveda due settori con una unica assistenza (giro “ad 8”), al pilota che transita dal C.O. cronologicamente sbagliato, l’orario di transito verrà annullato nel caso in cui il pilota si renda conto dell’errore e vada a transitare nel CO cronologicamente corretto. L’orario di transito al C.O. cronologicamente corretto sarà l’orario considerato per il calcolo di eventuali penalità.

Art. 19.1 – CAMPIONATI ASSOLUTI D’ITALIA

1°. Piloti ammessi:

I piloti con Licenza Fuoristrada One Event necessitano di Wild Card del Comitato Enduro

g) Il parco chiuso sarà regolato dall’Art. 8.1 comma 4° lettera d) (dall’ inizio delle O.P. al termine delle partenze). Nelle gare di 2 giorni, è previsto dall’inizio delle O.P. al termine delle partenze della seconda giornata In Parco Chiuso è obbligatorio l’utilizzo del tappeto per l’ambiente dalle dimensioni minime uguali alla lunghezza occupata dal motociclo per la larghezza del manubrio. Il tappeto è a cura del pilota

Art. 19.3 – CAMPIONATO ITALIANO UNDER 23 & SENIOR

j) Il parco chiuso sarà regolato dall’Art. 8.1 comma 4° lettera d) (dall’ inizio delle O.P. al termine delle partenze). In Parco Chiuso è’ obbligatorio l’utilizzo del tappeto per l’ambiente dalle dimensioni minime uguali alla lunghezza occupata dal motociclo per la larghezza del manubrio. Il tappeto è a cura del pilota

Art. 19.5 – CAMPIONATO ITALIANO MAJOR

u) Il parco chiuso sarà regolato dall’Art. 8.1 comma 4° lettera d) (dall’ inizio delle O.P. al termine delle partenze). In Parco Chiuso è’ obbligatorio l’utilizzo del tappeto per l’ambiente dalle dimensioni minime uguali alla lunghezza occupata dal motociclo per la larghezza del manubrio. Il tappeto è a cura del pilota

Art. 19.9 – TRANSPONDER

In fase di verifiche amministrative al pilota viene consegnato il transponder per i rilevamenti cronometrici, con la firma di un elenco approntato dalla segreteria di gara. Tale elenco dovrà essere firmato anche alla riconsegna del trasponder a fine gara

Lo smarrimento del transponder durante la manifestazione comporta il pagamento del prezzo di listino IVA compresa al proprietario del trasponder. Il mancato pagamento blocca l’utilizzo della Licenza fino all’avvenuto pagamento.

Art. 19.11 – CLASSIFICHE DI GARA

4°. Ai fini della premiazione nelle gare di più giorni, le classifiche a squadre saranno stilate sommando i punteggi acquisiti nelle singole giornate; a parità di punti si considera la somma degli scarti e, in caso di ulteriore parità, è discriminante il pilota meglio piazzato nella classifica assoluta (sommando i tempi delle 2 giornate), tra i 4 componenti

Art.20 – TROFEO DELLE REGIONI

Paddock: tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare gli spazi assegnati nell’area assistenza che rispetterà i seguenti orari di apertura:

a) Sabato dalle 8 alle 19

b) Domenica dalle 7 alle 8.30

5°. Il parco chiuso sarà regolato dall’Art. 8.1 comma 4° lettera d) (dall’ inizio delle O.P. al termine delle partenze). In Parco Chiuso è’ obbligatorio l’utilizzo del tappeto per l’ambiente dalle dimensioni minime uguali alla lunghezza occupata dal motociclo per la larghezza del manubrio. Il tappeto è a cura del pilota

Art. 20.4 OPERAZIONI PRELIMINARI

Le operazioni preliminari devono rispettare gli Art. 7.1 e 7.2

Gli orari di svolgimento delle O.P. sono:

a) verifiche amministrative dalle 10.30 alle 14.45

b) verifiche tecniche dalle 10.45 alle 15.00

Le parti da punzonare sono:

a) TELAIO (composta dal numero di telaio dichiarato e dalla punzonatura con vernice art. 7.2)

b) RUOTE vernice 2 (1 su ogni mozzo)

c) CARTER MOTORE vernice 1 lato destro

PARTE QUARTA Minienduro

Art. 107.4 – CLASSI

Sono ammessi motocicli con le seguenti caratteristiche:

DEBUTTANTI (11-12) MED

Cilindrata massima 65 cc

Ruote: ANT min 10” max 14” / POST min 10” max 12”

CADETTI (09-10) MEC

Cilindrata massima 65 cc

Ruote: ANT 14” / POST 12”

JUNIOR (08-10) MEJ

Cilindrata massima 85 cc

Ruote: ANT max 19” / POST max 16”

SENIOR (06-07) MES

Cilindrata massima 85 cc

Ruote: ANT max 19” / POST max 16”

50 Mini (05 – 07) MEZ

Cilindrata massima 50 cc 2t

Ruote: ANT 21” / POST min 18”

125 MINI (04-06) MEA

Cilindrata massima 125 cc 2t e 4t

Ruote: ANT 21” / POST min 18”

PARTE QUINTA – Campionato Italiano Minienduro

Art. 119.1 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

1°. Prove previste: 3 di due giorni

2°. Classi previste:

a) Deduttanti

b) Cadetti

c) Junior

d) Senior

e) 50 Mini

f) 125 Mini

g) Squadre A

6°. Tipologia di gara

a) Mini Enduro

giro della durata di 20 minuti circa

prova speciale cross della durata di 4 – 5 minuti circa

prova speciale enduro della durata di 3 – 4 minuti circa

1 C.O. per ogni giro

apertura area training dalle ore 16 alle ore 19 del giorno precedente la gara 1

partenza gara 1 sabato ore 10.30 cinque giri

partenza gara 2 domenica ore 9.00 cinque giri

In caso di alto numero di iscritti, possono variare tipologia di gara e orari tipo

7°. Paddock: tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare gli spazi assegnati nell’area assistenza che rispetterà i seguenti orari di apertura:

a) Venerdì dalle 10 alle 19

b) Sabato dalle 7 fino al termine della gara

8°. Ordine di Partenza: verrà stabilito, in base al Ranking Aggiornato, dal più basso al più alto, fatta salva la classe 125 che partirà per prima e la classe Debuttanti che partirà per ultima. Salvo diversa decisione della giuria.

a) Classe 125 Mini dal n° 101

b) Classi 50 Mini – Senior – Junior dal n° 201

c) Classe Cadetti dal n° 301

c) Classe Debuttanti dal n° 401

Art. 119.7 – OPERAZIONI PRELIMINARI

1°. Le operazioni preliminari dovranno rispettare i seguenti orari:

a) il giorno precedente la gara 1 dalle ore 16 alle ore 19 e il giorno della gara 1 dalle ore 7.30 alle ore 8.30

b) Il parco chiuso sarà regolato dall’Art. 8.1 comma 4° lettera e) (da 1 ora prima dell’inizio delle partenze al termine delle partenze di gara 2).

Art. 119.10 – SQUADRE

4° Possono essere inseriti nelle squadre solo piloti appartenenti a classi con almeno 5 motocicli verificati e punzonati

Art. 120 – TROFEO DELLE REGIONI MINIENDURO “FELICE MANZONI”

Paddock: tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare gli spazi assegnati nell’area assistenza che rispetterà i seguenti orari di apertura:

a) Sabato dalle 8 alle 19

b) Domenica dalle 7 alle 8.30

Art. 120.4 OPERAZIONI PRELIMINARI

Le operazioni preliminari devono rispettare gli Art. 107.1 e 107.2

Gli orari di svolgimento delle O.P. sono:

a) verifiche amministrative dalle 10.30 alle 14.45

b) verifiche tecniche dalle 10.45 alle 15.

Le parti da punzonare sono:

a) TELAIO (solo vernice lato destro canotto)