Emergenza in Liguria, Benveduti: «Umiliante la mancia del Governo, ci aspettiamo interventi seri»

Savona. «Mancia? No grazie. Troviamo umiliante, se non offensivo, che la Liguria venga nuovamente abbandonata da questo oramai traballante Governo.

Non solo nessun serio investimento in infrastrutture, nessun serio piano di verifica e manutenzione, ma nemmeno il ripristino delle condizioni di per sé già gravemente compromesse. Nell’ultimo anno la nostra Regione è stata duramente colpita, ci aspettiamo al più presto interventi di largo respiro, anche a sostegno delle tante attività economiche in gravi difficoltà». Lo dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – in riferimento ai 50 milioni riconosciuti dall’esecutivo sui quasi 100 richiesti solo come somme urgenze-al termine dell’incontro, assieme al presidente Toti, con le categorie economiche, sindaci e sindacati tenutosi presso la sede della Camera di Commercio Riviere di Liguria. La prima stima dei danni complessivi solo su infrastrutture pare avvicinarsi ai 500 milioni, senza contare l’impatto sull’economia.

«Oltre alle calamità naturali – continua Benveduti -, si aggiunge la calamità del governo giallofucsia che, dopo le geniali trovate della plastic tax, della sugar tax e della car tax, ora pare voglia significativamente tassare ogni container movimentato dei nostri porti. Ogni commento è superfluo. La Liguria e i liguri comunque non si arrendono e ci faremo ben sentire!».