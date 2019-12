Eccellenza femminile, campo impraticabile: rinviata Don Bosco Vallecrosia Intemelia-Vado

Vallecrosia. Non è destino per la squadra Eccellenza femminile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, iniziare il campionato. Domenica la prima partita del girone A è stata rinviata a causa dell’allerta meteo, oggi pomeriggio invece l’incontro con il Vado è stato rinviato per campo impraticabile a causa della pioggia.

Le biancorosse Beatrice Smojver, Elena Roccato, Chiara Marcucci, Alessandra Gallo, Francesca Khelif, Giulia Mantegazza, Ilenia Lecce, Alessia Greco, Elisa Cerato, Cecilia Musizzano, Zoe Maria Capurro, Angela Marino, Michela Cesarini, Piedra Donella Lucero Ramirez, Alessandra Malafronte, Sharon Della Morte, allenate da mister Ivan Busacca, non hanno così potuto giocare.