Bordighera. Sopralluogo stamani di amministratori e tecnici comunali in località Montenero dove un terreno privato è stato travolto da una frana con un fronte di circa 30 metri. Non ci sono abitazioni né strade minacciate dallo smottamento.

Sempre a Bordighera, ma in frazione Sasso, via Longa è stata chiusa per una frana che si è verificata in una campagna. Il terreno è in movimento e rischia di invadere la carreggiata. Per questo il sindaco ha firmato un’ordinanza rispondendo al proprietario del terreno l’immediato ripristino delle condizioni di sicurezza.

Frana via Longa