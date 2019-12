Dopo quasi 40 anni di attività chiude i battenti un negozio storico di Coldirodi

Sanremo. Dopo 40 anni di attività chiude i battenti un negozio storico di Coldirodi. Si tratta della pasticceria Rosy.

Il negozio è stato aperto dal signor Walter Baldari nel 1982, appena ventisettenne, insieme alla sorella. In seguito con la moglie Patrizia Cabella ha portato avanti la pasticceria con soddisfazione per quasi quarant’anni.

«E’ quasi due anni che sono in pensione e ora hanno deciso di godersi gli anni di pensionamento – fa sapere la figlia Sara Baldari - Ringraziano tutti i clienti e amici per la loro preferenza in questi anni. Inoltre volevo ringraziare i miei genitori per i sacrifici e il lavoro svolto qui a Coldirodi. Sono nata qui dentro e oggi con un po’ di tristezza so che porterò nel mio cuore questo posto, come una parte fondamentale della mia vita, tanti ricordi, tanto amore e sacrifici, mi mancherà molto ma sono felice che i miei genitori possano finalmente godersi un po’ la vita».