Dopo la vittoria contro il Molassana l’Ospedaletti cerca il bis sul campo dell’Athletic Club Liberi

Ospedaletti. La vittoria di domenica scorsa contro il Molassana è stata una boccata d’ossigeno in un periodo non certo semplice per la compagine orange. L’Ospedaletti, infatti, deve rinunciare alle gare interne al “Ciccio Ozenda” per via dei danni causati dal maltempo che hanno reso inutilizzabile il terreno di casa.

La ricerca dei tre punti è quindi uno stimolo in più per i ragazzi di mister Andrea Caverzan che domani cercheranno il bis sul campo dell’Athletic Club Liberi. I genovesi sono reduci dalla netta vittoria esterna (3-0) sul campo del Finale e si trovano al penultimo posto in classifica con un bottino di 6 punti.

Per l’impegno di domani gli orange dovranno fare a meno di Simone Allegro che ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra nel match contro il Molassana. Febbricitanti ma a disposizione Matteo Frenna, Andrea Negro e Michele Mamone.

Le dichiarazioni di mister Andrea Caverzan: