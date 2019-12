Don Bosco Vallecrosia Intemelia, la Juniores femminile perde in casa contro il Campomorone

Vallecrosia. La squadra Juniores Femminile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, ieri ha perso per 2 a 7 contro il Campomorone.

«Le ragazze biancorosse hanno giocato una buona partita in casa contro una compagine forte e collaudata – fa sapere la società del Don Bosco Vallecrosia Intemelia – E’ stata brava inoltre Beatrice Iezzi, che ha esordito in campionato». Le reti segnate da Alessia Greco e Ilenia Lecce non sono però bastate alla squadra allenata da mister Ivan Busacca per aggiudicarsi la partita andata in scena al campo Zaccari a Camporosso.

Don Bosco Vallecrosia Intemelia-Campomorone 2-7

Don Bosco Vallecrosia Intemelia: Castello Rita, Altomare Siria, Sagazio Jasmine, Marcucci Chiara, Malafronte Alessandra, Cesarini Michela, Lecce Ilenia, Khelif Francesca, Greco Alessia, Lercari Gaia, Della Morte Sharon, Ioviero Valentina, Iezzi Beatrice. Allenatore: Busacca Ivan.