Domani scuole chiuse per maltempo in Costa Azzurra e Alpi Marittime francesi. Prima volta nella storia

Il prefetto delle Alpi Marittime francesi, in virtù delle previsioni meteo di domani, simili a quelle italiane, ha deciso di chiudere tutte le scuole di sua competenza. Sono infatti previste piogge molto intense, associate a vento, rischio di alluvione e forti nevicate.

E’ la prima volta nella storia che qualcosa di simile accade in Costa Azzurra. Se infatti in Italia è una prassi diffusa da tempo e – a detta di alcuni – un po’ abusata, lo stesso non si può dire per la vicina Francia dove, a quanto pare, a scuola ci si va anche “cascasse il mondo”.

“È stato deciso di sospendere il trasporto scolastico nelle Alpi Marittime. Di conseguenza, la prefettura ha chiesto la chiusura di scuole, scuole superiori, università e asili nido in tutto il dipartimento per domani venerdì. Il pericolo non è nelle scuole, ma sulla rete stradale “, dichiara Jean-Gabriel Delacroy, capo dello staff del prefetto delle Alpi Marittime, al quotidiano Nice-matin.