Sanremo. Scrivono dalla Stazione Meteo di previsione di Sanremo-Portosole e Achille Pennellatore e Giovanni “Meniak” Nebbia: «Domani, venerdì 20 dicembre, assisteremo sull’Imperiese al transito nella giornata di un attivo sistema frontale proveniente dall’Atlantico.

Al momento, ore 13 del giorno 19, e fino alla prossima notte, siamo ancora in vigilanza meteo Verde con qualche precipitazione di scarsa entità e di breve durata, piovaschi. Invece già durante la notte le precipitazioni diverranno più organizzate e si intensificheranno durante tutta la giornata di venerdì 20, prendendo localmente carattere di continuità e anche qualche rovescio temporalesco. Il codice di vigilanza meteo necessita di un’elevazione preavviso di codice Rosso soprattutto per il medio e profondo entroterra.

Per il fenomeno dello STAU con vento meridionale, la quantità di pioggia sul versante Sud delle Alpi Liguri/Marittime potrebbe raddoppiare o più localmente rispetto alla costa. Considerate le precedenti precipitazioni di questo tardo autunno e inizio inverno, il suolo è saturo di acqua, per cui sussiste un elevato rischio idrogeologico. Estrema attenzione anche ai corsi d’acqua che avranno difficoltà a scaricare in mare poiché nel pomeriggio-sera di venerdì ci sarà mareggiata da SSW a impedire il normale deflusso.

Tornando alle precipitazioni, sono previsti, secondo il modello AROME di Meteo France, in 24 ore fra 50 e 80 mm con punte a 100 mm sulla costa. Sul versante Sud delle Alpi Liguri-Marittime dell’entroterra Imperiese fra 150 e 200 mm per il fenomeno dello STAU.

Nevicherà alto, fra 1800 e 2000 metri e solo per poche ore nella notte fra venerdì e sabato potrà scendere sui 1200 metri, quindi questa quota alta delle neve sarà un’aggravante per lo stato dei corsi d’acqua. Infine mare e vento faranno parlare di sé: mareggiata fra S e SSW nel pomeriggio-sera di venerdì, fra le 17 e le 01 di sabato notte con un picco entro la mezzanotte.

Sono previste onde fra 4 e 5 metri e qualcuna anche di sei metri. Vento fra Ostro e Libeccio a regime di burrasca forte forza 8/9 dal pomeriggio, circa 75/ 85 km/h, con raffiche temporanee di tempesta forza 10, circa 100 km/h. Prestare la massima attenzione su tutti i fronti».