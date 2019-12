Dolceacqua, ritorna l’appuntamento annuale con la Festa delle Lanterne

Dolceacqua. Questa sera il borgo dei Doria si dipingerà di magia, con una suggestiva atmosfera a lume di candela.

«Potrete passeggiare per i carruggi in compagnia del Teatro dei Mille Colori, ed assisterete al gran finale in piazza Garibaldi con una deliziosa merenda offerta dalle attività commerciali e dagli abitanti del paese.

Partenza alle 17 da Piazza Mauro, dove per l’occasione la scuola primaria di Dolceacqua allestirà

una bancarella in cui sarà possibile acquistare le lanterne.

Ricordiamo inoltre che domani, domenica 29 dicembre, si svolgerà l’ormai consueto Pranzo Solidale presso la mensa scolastica, seguito dalla tombolata. Il ricavato sarà devoluto alla Gaslini Band Band. I posti sono già esauriti; cogliamo quindi l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno prenotato, sostenendo questa iniziativa» – fanno sapere gli organizzatori.