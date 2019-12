Dolceacqua propone un calendario ricco di manifestazioni per il mese di dicembre

Dolceacqua. Per questo mese di dicembre, il Comune propone un fitto calendario di manifestazioni, grazie alla collaborazione di numerose Associazioni del paese, (ProLoco Dusäigöti, il Motoclub Maggioni ed il Centro Culturale) e di gruppi di intrattenimento.

Si comincia domenica 8 dicembre: a partire dalle 9 in piazza Mauro, l’Associazione Arte & Party propone il Mercatino dell’Immacolata. Divertenti animazioni e laboratori per bambini arricchiranno la giornata di shopping tra i banchi a tema festivo.

Il 13 dicembre 18, nella Sala Polivalente (entrata da Piazzale S. Filippo), la classe IV della Scuola primaria di Dolceacqua propone “Santa Lucia” un piccolo concerto delle luci.

Domenica 15, a partire dalle 10:30, l’Associazione FIAT 500 Club Italia – Coordinamento di Sanremo e Ventimiglia sarà presente in piazza Mauro allestendo dei presepi a bordo delle loro 500.

Domenica 22 dalle 15 in Piazza Mauro, il Motoclub Maggioni e i Dusäigöti animeranno il pomeriggio con Babbi Natale in moto e fotografie.

La sera della Vigilia, presso la chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate, tradizionale messa cantata dalla “cantoria” di Dolceacqua ed a seguire potrete riscaldarvi con un bicchiere di cioccolata calda offerto dai Dusäigöti.

Il 26 dicembre alle 17 nella chiesa parrocchiale concerto della banda cittadina. La serata continua in compagnia dei Dusäigöti che propongono un percorso itinerante intorno ai tradizionali fuochi “Cantendu Denäi Au Foegu” con i Sound Pressure. Partenza dalla “Fravega” alle 21.

Il 27 dicembre in Piazza Garibaldi alle 18:30 si esibirà il Coro “Voci e Note”.

Il 28 dicembre torna l’attesa Festa delle Lanterne per grandi e piccini, si parte da Piazza Garibaldi alle 17 con il Teatro dei Mille Colori che vi accompagnerà in una suggestiva atmosfera natalizia e tante sorprese.

Il 29 dicembre alle 13 nella mensa scolastica, si svolgerà il pranzo conviviale e la tombolata, il cui ricavato verrà donato in beneficenza.

Il 5 gennaio “Aspettando la Befana” con “Magic Family Show”, organizzato come ogni anno dal Centro Culturale di Dolceacqua. Inizio spettacolo 16 presso la Sala Polivalente (entrata piazzale S. Filippo). Dalle 18 Premiazione “Presepiando Festival”.

Durante tutto il periodo natalizio i presepi in concorso saranno esposti presso i commercianti del paese. Presso l’ufficio IAT e in alcune attività, troverete le cartine del percorso. Quest’anno le luci natalizie si accenderanno con qualche giorno di ritardo. Questo perché, in accordo con la ditta Sonzogni che ne ha l’incarico, si è doverosamente scelto di dare la precedenza all’illuminazione della zona colpita dalla frana sulla provinciale per Rocchetta Nervina. Le decorazioni verranno allestite la settimana successiva all’8 dicembre.