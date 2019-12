Divertimento e cenone al GV Sport di San Bartolomeo al Mare

San Bartolomeo al Mare. Sabato 28 dicembre ottima occasione per continuare a tenersi in forma divertendosi presso la struttura della GV Sport di San Bartolomeo al mare in via Martiri delle Libertà 33.

«Vieni a giocare dalle 14 alle 18 e paghi soltanto un’ora! Alla sera in programma il cenone della GV Sport composto da: cena a buffet con antipasti, primo, secondo, panettone e spumante. E’ necessaria la prenotazione» – fanno sapere gli organizzatori.

Per info: 333 2106194.