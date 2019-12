Dissesto idrogeologico, Leda Volpi (M5s): «Toti anziché lamentarsi utilizzi i fondi con oculatezza»

Sanremo. La deputata Leda Volpi risponde alle imponderabili doglianze del presidente della Regione Giovanni Toti (e anche di alcuni esponenti di Forza Italia e Lega) a proposito dei fondi per il dissesto idrogeologico stanziati dal Governo per la Liguria.

«Il presidente Toti lamenta continuamente la scarsità di risorse erogate dal Governo, ma da parte sua non c’è la puntuale elencazione delle azioni intraprese e di come i soldi degli italiani e dei liguri vengono spesi per far fronte ai problemi. Se lo facesse emergerebbe che, con il Decreto Proteggi Italia per la prevenzione del dissesto idrogeologico e con i singoli interventi a sostegno della Protezione civile per le emergenze, i milioni di euro stanziati negli ultimi anni per la Liguria dallo Stato sono più di cinquecento.

Toti, che è anche Commissario per gli interventi contro il dissesto, lo sa ma preferisce provare a nascondersi dietro a un dito. Basta lamentele! Occorre poi sottolineare che in 5 anni di mandato alla guida della Regione Liguria avrebbe potuto impegnarsi in ulteriori opere di prevenzione del rischio anziché sprecare denari per tappezzare i centri storici e di interesse turistico di moquette rossa per realizzare i famigerati quanto inutili “red carpet”, che, tra l’altro, deteriorandosi hanno in diversi casi inquinato l’ambiente.

Il Governo Conte ha sempre teso una mano alle popolazioni italiane in difficoltà per gli eventi atmosferici avversi, con un occhio di riguardo anche alla nostra regione Liguria, fragile e vittima di cementificazione selvaggia: dalle alluvioni del 2018 alla tragedia del Ponte Morandi sino alle frane e ai disastri più recenti il Governo si è speso con spirito di solidarietà e attenzione.

I quarantanove milioni stanziati da ultimo in urgenza dal Governo con l’estensione dello stato di emergenza già approvato il 14 novembre consentono di realizzare numerosi interventi per risolvere i problemi che la popolazione sta subendo e sono un primo stanziamento a cui seguiranno altre risorse, come sottolineato dal sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Roberto Traversi.

Il presidente Toti anziché far campagna elettorale lagnandosi di continuo si metta al lavoro affinché i fondi siano investiti in maniera oculata e ne renda conto, come ogni buon ligure che si rispetti saprebbe fare» – afferma Leda Volpi.