Disoccupazione, lo sportello lavoro Cisl Imperia: «Drammatica emergenza nella nostra provincia»

Imperia. «Si avvicina Natale, quante persone vorrebbero avere come regalo un posto di lavoro? In provincia di Imperia e di Savona il lavoro che manca è purtroppo una drammatica emergenza. Con le altre organizzazioni sindacali – dice la segretaria confederale Cisl Imperia Savona Antonietta Pistocco – siamo impegnati su vari tavoli con le Istituzioni e le associazioni datoriali per cercare di offrire prospettive di sviluppo al nostro territorio e quindi creare future occasioni di lavoro.

Occorre, però, aiutare fin da subito le tante, troppe persone in difficoltà, che, dopo aver perso il proprio posto di lavoro o senza la speranza di trovare un’occupazione, si trovano ad affrontare la vita e la sua quotidianità con tanti problemi in più. Per questo motivo abbiamo attivato lo Sportello Lavoro Cisl Imperia Savona, che offre aiuto concreto e tutta una gamma di servizi e di prestazioni».

«Nelle sedi CISL di Ventimiglia, Sanremo, Imperia, Albenga e Savona dall’inizio dell’anno a fine ottobre 2019 si sono rivolte al nostro Sportello Lavoro ben 1.480 persone, quasi equamente distribuite tra uomini e donne,

con una leggera preponderanza maschile. Gli under 35 rappresentano circa il 33% del totale, gli over 60 solo il 9%, per cui la maggioranza si trova nella fascia di età compresa tra i 35 e i 60 anni. Il 27,5% circa di chi ha

usufruito del nostro servizio è rappresentato da persone di nazionalità straniera.

Ogni giorno i nostri operatori, con professionalità e competenza, accolgono e incontrano “neet” – giovani che non studiano e non lavorano -, disoccupati, persone alla ricerca della prima occupazione, occupati con contratti precari, famiglie per assistenza di disabili o di anziani, dando loro consulenza, orientamento, informazione. Attraverso colloqui individuali con le persone cercano di far affiorare competenze, esperienze, necessità/opportunità di crescita formativa, bisogni e aspirazioni, danno consulenza sulle varie normative che regolano il mondo del lavoro, sulle procedure da seguire per la ricerca attiva di un lavoro, sulle opportunità formative offerte dal territorio per accedere a determinate tipologie di impiego forniscono orientamento al lavoro e informazione sulle diverse tipologie contrattuali sia tradizionali che atipiche distribuiscono opuscoli informativi di nostra realizzazione» – fa sapere.

«In riferimento alle numerose pratiche espletate nel periodo gennaio-ottobre 2019 – continua la segretaria confederale Cisl Pistocco Antonietta – Vi segnalo qualche dato significativo:

n° 264 Curriculum Vitae redatti

n° 140 candidature al Centro per l’Impiego

n° 409 dimissioni telematiche

n° 361 iscrizioni su Mi Attivo

Ogni lunedì a cura dello Sportello Lavoro Cisl Imperia Savona viene redatta la nostra rassegna settimanale delle opportunità di lavoro e formazione per i territori di Imperia e di Savona contenente informazioni / offerte di lavoro / notizie su corsi e concorsi. La rassegna viene affissa nelle sedi di Imperia, Sanremo, Ventimiglia, Albenga, Savona unitamente al materiale relativo ad eventuali concorsi, corsi formativi ed inviata agli iscritti tramite apposita mailing list. Sui social siamo presenti con una pagina Facebook dedicata allo Sportello Lavoro Cisl Imperia Savona quotidianamente aggiornata con offerte di lavoro e notizie di corsi/concorsi attivati sul nostro territorio (e non solo) e con il nostro sito Internet www.cislimperiasavona.com.

Naturalmente ogni persona che entra nelle nostre sedi attraverso lo Sportello Lavoro può accedere a tutta una serie di servizi ben strutturati, rivolgendosi al nostro Patronato Inas Cisl, ai nostri operatori fiscali, ai responsabili delle categorie di riferimento e degli Enti/Associazioni di emanazione Cisl. Tanti sono i progetti per incentivare, migliorare la nostra capacità di aiutare le persone in una fase così delicata della loro vita e speriamo nel nuovo

anno di realizzarli».

«L’augurio che mi sento di rivolgere, – conclude la segretaria Cisl Pistocco Antonietta – a nome di tutta la Segreteria Cisl Imperia Savona, è che ogni persona possa non solo trovare un’occupazione che gli permetta di mantenere se stesso/a e la propria famiglia, ma anche di realizzare pienamente le proprie aspirazioni e la propria personalità nel

lavoro. Buon Natale!».

La Segretaria Confederale UST CISL Imperia Savona Antonietta Pistocco cell. 3331709156 – e-mail antonietta.pistocco@cisl.it.