Disagi autostradali: le associazioni liguri dei consumatori chiedono a Toti convocazione Tavolo per risarcimenti

Genova. Le associazioni liguri dei consumatori, nell’apprezzare quanto finora fatto dalla Regione Liguria per contenere i disagi sulle autostrade e per diminuire gli importi delle stesse tariffe autostradali, hanno richiesto in queste ore al Presidente Toti di proseguire su questa strada e convocare urgentemente un tavolo con tutti i soggetti che in questi giorni hanno patito i danni dovuti all’inefficacia del sistema autostradale.

«Il tavolo si rende indispensabile per affrontare il problema dei risarcimenti che spettano legittimamente a quanti hanno visto venir meno il proprio diritto alla mobilità in questo periodo: utenti e consumatori, turisti, albergatori, autotrasportatori e molti altri», hanno spiegato Furio Truzzi Presidente di Assoutenti e Stefano Salvetti Presidente di Adiconsum Liguria, firmatari anche a nome delle altre associazioni dei consumatori della richiesta al Presidente delle Regione.