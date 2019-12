Difesa del suolo, 137mila euro in somma urgenza per rifare gli argini del Nervia a Camporosso

Camporosso. La Giunta della Regione Liguria, su proposta dell’assessore alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone, ha deliberato l’impegno di 137mila euro (137.573,03 €) per ripristinare gli argini del torrente Nervia nel Comune di Camporosso, danneggiati durante gli eventi alluvionali del 22 e 24 novembre scorsi. È la prima volta che Regione Liguria interviene in somma urgenza come ente danneggiato, un ruolo che normalmente è svolto dai Comuni.

«Si tratta di una novità importante: abbiamo raggiunto un’autonomia tecnica tale da permetterci di intervenire in somma urgenza per dare risposte in tempi rapidi – ha commentato Giampedrone – Per questo intervento ci muoviamo come se fossimo un ente danneggiato, gli argini rientrano nelle nostre competenze perché erano gestiti dalle ex-province. Attingiamo al momento alle risorse del Fondo di Riserva, che ha una dotazione di 800mila euro, per poi rivalerci sui fondi della Protezione Civile quando verranno stanziati».

L’intervento prevede il ripristino idraulico e idrogeologico degli argini del Nervia, in sponda sinistra in corrispondenza di Via I Maggio (88mila euro) e in sponda destra in Via Circonvallazione (49mila euro).