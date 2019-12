Diano Marina. Ieri si è svolta la cena di Natale della mitica squadra di bowling il Vamperia, che è subito tornata a giocare a bowling.

«Noi siamo i Vamperia!!! Quando un gruppo di DoctorClown si unisce ad un gruppo di ragazzi speciali. Lo sport deve essere un mezzo per l’inclusione delle persone con delle disabilità speciali perché tutti noi siamo speciali – affermano i Vamperia – Ringraziamo il Bowling di Diano per la gentile disponibilità delle piste e per far giocare gratis i nostri campioni speciali. Ringraziamo i genitori e tutti quanti ci hanno aiutato in questi anni. Inoltre ringraziamo tutti quelli a cui abbiamo strappato un sorriso vedendoci giocare. Tantissimi auguri di buone feste a tutti, ci vediamo a gennaio. Si cercano sponsor per le nuove magliette della squadra».

Chi volesse far giocare con i vostri ragazzi speciali con i Vamperia può contattarli chiamando Max +39 335 140 4244 o Dido: +39 393 367 8372.