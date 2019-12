Diano Marina, tutto pronto per accogliere i turisti di fine anno. Weitzenmiller: «Aspettiamo il tutto esaurito invernale»

Diano Marina è pronta ad accogliere i turisti di fine anno con una serie di iniziative organizzate dalla Confcommercio in collaborazione con l’amministrazione comunale.

«Si cerca sempre di rendere la città più piacevole – spiega Franca Weitzenmiller, presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia del Golfo Dianese – aspettiamo il tutto esaurito invernale dopo il 27. Con le manifestazioni in calendario si è cercato di invogliare le persone a venire in Riviera, a fare shopping e a garantire loro un soggiorno piacevole e accogliente. Ricordo inoltre che la domenica a Diano i parcheggi sono gratuiti.

Un’altra bella iniziativa è quella fortemente voluta dai bambini delle scuole del golfo intitolata Vota l’albero che ti piace di più. La Piazza del Comune è abbellita da alberi di Natale veri addobbati con materiali di riciclo dalle scuole del golfo. Alla fine delle feste verrà nominato l’albero più bello ma ci saranno premi e gadget offerti dai commercianti per tutti. Da non perdere la festa di Capodanno in piazza e anche la serata di sabato 4 gennaio in occasione dell’inizio dei saldi con musica live e animazione dello showman dianese Gianni Rossi.

Un’altra interessante novità riguarda l’allestimento della filodiffusione nel centro cittadino non solo per Natale ma per tutto l’anno. Lo shopping sarà accompagnato dalla musica di sottofondo per dare ai turisti e ai cittadini un ricordo piacevole».