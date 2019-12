Diano Marina. Torna la “5 miglia della Befana“. La 4° edizione della corsa non competitiva andrà in scena il 5 gennaio.

Le iscrizioni alla Baby Run, alla Family Run e alla E Runner saranno possibili dalle 7.30 alle 9 in piazza del Comune, dove si potranno anche ritirare le pettorine. Il prezzo dell’iscrizione è di 10 euro, mentre l’iscrizione a Baby Run è a offerta libera. Il ricavato della manifestazione sarà donato all’associazione il cuore di Martina, la bambina scomparsa improvvisamente in un incidente all’età di 7 anni. Si potranno anche acquistare biglietti della lotteria per l’estrazione di numerose maglie delle squadre di calcio.

Alle 9.40 partirà la Baby Run mentre alle 10.30 prenderanno il via la Family Run e la 5 miglia Runner. Alla fine verranno premiati le prime tre donne e i primi tre uomini. A fine gara sacchetto di caramelle per tutti i baby run e ricco ristoro.

L’evento sarà presentato dallo speaker Carmine Esposito e dallo showman imperiese Paolo Bianco. Per l’occasione verranno presentati gli atleti Umd impegnati nella gara ultra maratona da Milano a Sanremo di 285 km dal 1 al 3 maggio sia in modalità a staffetta che in quella single stage.