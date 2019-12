Diano Marina. Durante le festività, la Polizia locale intensifica i servizi, in particolare i controlli sulla circolazione stradale ma non solo.

Gli agenti dianesi hanno, infatti, iniziato le attività di riscontro sulle concessioni dei dehors dei locali pubblici. Da pochi giorni sono entrate in vigore le sanzioni per chi non si è adeguato al nuovo regolamento che disciplina l’installazione dei dehors da parte dei pubblici esercizi.

In particolare sono vietati “gli arredi esterni in plastica stampata e le strutture fisse che per la loro conformazione trasformano il territorio”.

In caso di mancato adeguamento della struttura si procederà, oltre alla contravvenzione anche alla revoca della concessione.