Diano Marina. Ieri sera accensione delle luminarie, in piazza Martiri della Libertà ieri sera: in scena per iniziativa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Giacomo Chiappori commercianti e associazioni è andato in scena “THE CHRISTMAS SHOW”, con illustri ospiti.

Insieme ad Ilaria Decaro e Carmine Esposito (che è anche il direttore artistico), presentatori della serata, sono saliti sul paco sul palco insieme ai Matia Bazar DJ Mitch di Radio 105, i CaraCamilla.

Galleria fotografica Diano Marina, "The Christmas Show"









Due sono gli appuntamenti oggi. Alle 16 in piazza Martiri della Libertà, Concerto di Natale della banda musicale Città di Diano Marina, con la partecipazione della Scuola di pattinaggio Rollerskate di Andora.

Alle 17 invece, nella frazione di Diano Calderina, arriverà il momento della Festa dell’Immacolata con Santa Messa e processione per le vie del borgo.

Inaugurata anche della pista di pattinaggio su ghiaccio, in riva al mare, sul Molo delle Tartarughe, attrazione che sarà aperta tutti i giorni (dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 24, ingresso a pagamento) sino al 6 gennaio.

Nello stesso periodo, presso la sala mostre Falchi, di Palazzo del Parco, per visitare la mostra collettiva “Forme e colori” (ingresso libero, apertura dal martedì al sabato, dalle 15.30 alle 19, festivi su appuntamento), con esposizione di opere, di vario genere, di artisti (alcuni dei quali di fama internazionale) del calibro di Pablo Atchugarry, Aqua Aura, Franco Bruzzone, Giorgio Laveri, Pairola, Gianluca Patti e Manuela Toselli.