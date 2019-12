Diano, le scuole puntano alla Bandiera Verde. Prima riunione dell’eco-comitato

Diano Marina. Venerdì si è tenuta la prima riunione dell’eco-comitato che gestirà il programma Eco-Schools della FEE (Foundation for Environmental Education), la prestigiosa organizzazione danese riconosciuta dall’Unesco, che diffonde le buone pratiche per la sostenibilità ambientale attraverso attività di educazione e formazione all’interno delle scuole in collaborazione col territorio.

Il programma potrebbe portare al termine dell’anno scolastico al conseguimento della Bandiera Verde alle scuole che sviluppano il protocollo. Il percorso, che inizia con un’indagine che mira ad individuare criticità in tema ambientale, porta a mettere in luce buone pratiche codificate in un eco-codice che verrà diffuso in città.

Tale processo sarà portato avanti dagli studenti di varie classi dell’Istituto in collaborazione con diverse associazioni ed enti del territorio. Il programma ha infatti il fine di sensibilizzare l’intero territorio partendo dalle scuole, prevede la massima condivisione e la fondamentale partecipazione di tutti.

La scuola, nelle figure della dirigente Patrizia Brosini e del Referente maestro Basteris, coordinerà il programma, fortemente appoggiato e supportato dall’amministrazione Comunale di Diano Marina, con la partecipazione di tutti i plessi presenti sul territorio comunale, dalla scuola dell’infanzia L’Aquilone di via Nizza, alle scuole primarie di via Biancheri e di Villa Scarsella, alla scuola secondaria.

All’ incontro, nell’attesa di coinvolgere anche rappresentanti di genitori e alunni, hanno già costruttivamente partecipato il vice sindaco Cristiano Za Garibaldi, Daniela Bozzano comandante della Polizia Locale e Cristina Cellone del Comune di Diano Marina, Domenico Surace della GM, il maresciallo Mauro Simone della Capitaneria di Porto di Diano Marina, Anna Volpe dell’Ass.ne Informare, Giuseppe Gandolfo dell’Ass.ne Kronos, Augusto Arduino presidente Croce Rossa Italiana di Diano Marina, oltreché le docenti che costruiranno con gli studenti i percorsi didattici e le rappresentanti della FEE guidate dalla sig.ra Albina Savastano.

«Il percorso, indipendentemente dalle tre Bandiere Verdi di cui potranno fregiarsi le sedi delle scuole di Diano Marina, rappresenta un’ importante opportunità di progresso sostenibile per l’intera comunità dianese partendo dalla proposta di riflessione che scaturirà dal lavoro degli alunni», dichiara la preside.