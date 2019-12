Dianese&Golfo-Praese finisce a reti inviolate, Garibbo: «Siamo un po’ rammaricati ma abbiamo giocato il nostro calcio»

Diano Marina. Finisce a reti inviolate Dianese&Golfo- Praese andata in scena ieri pomeriggio al Marengo.

La partita, valida per la 12esima giornata del girone A di Promozione, si è infatti conclusa 0-0. «Siamo un po’ rammaricati per lo 0-0 perché comunque abbiamo giocato il nostro calcio, soprattutto nel secondo tempo – commenta Luca Garibbo, centrocampista della Dianese&Golfo – Gli avversari sono partiti molto forte nel primo tempo, abbiamo fatto fatica a uscire palla al piede, nel secondo tempo però ci siamo ripresi anche se purtroppo non siamo riusciti a trovare la via del gol. Siamo comunque fiduciosi».

«Prepareremo la prossima partita come sempre, andando molto forte nell’allenamento e poi si spera di riuscire a trovare la vittoria» – dichiara in vista della partita fuori casa contro il Bragno di domenica prossima.