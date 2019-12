Dianese&Golfo, i risultati del settore giovanile

Diano Marina. Ecco i risultati dell’ultimo fine settimana del settore giovanile della Dianese&Golfo prima della sosta natalizia.

La juniores di Davide Torregrossa perde negli ultimi minuti in trasferta con il Celle Ligure per 3 a 2. Gli allievi 2003 di Bogliolo Francesco cadono in trasferta a Ventimiglia col punteggio di 2 a 1 pagando numerose assenze. Gli allievi 2004 di Decesari Umberto dopo una ottima prestazione battono la Cairese per 6 a 0 raggiungendo la vetta della classifica.

I giovanissimi 2005 di Cirillo Claudio non hanno giocato a Borghetto per impraticabilità di campo. I giovanissimi 2006 di Grosso Elisa vincono disputando una grande partita contro l’Argentina squadra B per 6 a 0.

JUNIORES 2 LIVELLO 13 Giornata

Celle Ligure – Dianese &Golfo 3-2

Dianese&Golfo: 1 Dell’Oriente, 2 Morini (65′ Moriano), 3 Giannatasio, 4 Benini, 5 Abbatemarco, 6 Pala, 7 Neyra Gomez (75′ Torregrossa), 8 Minasso, 9 Macaluso, 10 Ferrara (46′ Talladira), 11 Gashi (70′ Sanango). All. Torregrossa.

Marcatori Dianese&Golfo: Morini (rig) e Moriano.

Primo tempo poche azioni, al 20′ in vantaggio i locali in mischia su calcio d’angolo. Gli ospiti reagiscono e creano pericoli azioni, ma una punizione dal limite di un difensore del Celle tocca con la mano in area e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto Morini pareggia. Nella ripresa la Dianese&Golfo crea buone occasioni con Macaluso e Talladira ma il portiere nega il goal. Al 70′ Moriano Dianese&Golfo con un tiro in diagonale trafigge Delfino. Al 90′ il Celle pareggia su una punizione dal limite. All’ultimo minuto il Celle vince la partita con un Macaluso Dianese&Golfo che perde banalmente palla e sulla ripartenza il Celle trova la rete della vittoria.

Classifica: Ventimiglia 32, Veloce 31, Taggia 24, Dianese&Golfo 20, Atletico Argentina 20, Legino 20, Imperia B 19, Olimpia Carcarese 19, Quiliano Valleggia 18, Don Bosco Valle 15, Villanovese 14, San Filippo Neri 13, Celle Ligure 10, Andora 10, Cengio 10, Speranza 8.

ALLIEVI UNDER 17 PROV. 6 Giornata

Ventimiglia – Dianese&Golfo 2-1

Dianese&Golfo: 1 Bregasi, 2 Mucilli, 3 Scarola, 4 Bianchi, 5 Nastasi, 6 Bertoli, 7 Sparaventi, 8 Gorlero, 9 Pirero, 10 Landra, 11 Benza. A disp.: 13 Sollazzo, 14 Bozzano. All.: Bogliolo

Marcatori Dianese&Golfo: Bertoli

Classifica: Albenga 12, Ventimiglia 12, Imperia 10, Taggia 9, Dianese&Golfo 7, Villanovese 4, Andora 3, Ospedaletti 1.

ALLIEVI FASCIA B UNDER 16 6 Giornata

Dianese&Golfo – Cairese 6-0

Dianese&Golfo: 1 Miftaraj, 2 Gugliermone, 3 Pagano, 4 Favale, 5 Messaoud, 6 Ceresi, 7 Razzoli, 8 Bottino, 9 Gianni, 10 De Michelis, 11 Jebbar. A disp.:12 Gandolfo, 13 Faccio, 14 Ballarini, 15 Hasanaj, 16 Longo, 17 Pastorino, 18 Di Massa, 19 Sodano, 20 D’Angella. All.: Decesari

Marcatori Dianese&Golfo: Jebbar 3, Gianni 2, Autogol Cairese

Al campo sportivo Vladimiro Marengo la Dianese e Golfo batte nettamente la Cairese prima in classifica con il punteggio di 6-0. Si decide tutto nel primo tempo con la Dianese che parte forte e subito aggressiva, le reti vengono segante da Mounir(3), Gianni(2) e un’autorete degli avversari su uno splendido cross di Razzoli. Nella ripresa la Cairese evita di scoprirsi e il risultato non camba. Importante vittoria per i giallorossoblu che battendo la capolista si proiettano cosi nelle zone alte della classifica.

Classifica: Dianese&Golfo 13, Cairese 12, Riviera Del Beigua 10, Pietra Ligure 7, Priamar 4, Ventimiglia 3, Ceriale 2, Atletico Argentina 1.

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV. 6 Giornata

Borghetto – Dianese &Golfo

Partita Rinviata

Classifica: Ventimiglia 15, Pietra Ligure 12, Imperia 12, Ceriale 9, Andora 9, Camporosso 9, Borghetto 6, San Filippo Neri 6, Dianese&Golfo 3, Ospedaletti 1, Taggia 1, Baia Alassio 0.

GIOVANISSIMI FASCIA B UNDER 14 6 Giornata

Dianese &Golfo – Atletico Argentina 6-0

Dianese&Golfo: 1 Brivio, 2 Pagano L., 3 Bandiera, 4 Bruni, 5 Pagano D., 6 Koyuncu, 7 Ceresi, 8 Surace, 9 Zeka, 10 Pastorino, 11 Miftaraj. A disp.: 13 Cannizzaro, 14 Tabbo’. All.: Grosso

Marcatori Dianese&Golfo: Miftaraj 3, Pastorino 2 e Cannizzaro

Classifica: Olimpic 15, Don Bosco Valle 1&, Imperia 12, Dianese&Golfo 10, Speranza 10, Albenga 7, Imperia B 6, Finale 4, Atletico Argentina B 4, Priamar 4, Atletico Argentina 2, Academy Albissola 0.