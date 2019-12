Diano Marina. Avanti con la politica dei giovani, la Dianese&Golfo ottiene in prestito dall’Imperia calcio Hamza “Mimmo” Fatnassi, centrocampista classe 2000.

Nelle ultime due stagioni vanta varie presenze in Eccellenza con i nerazzurri. «Ringraziamo per la consueta e continua collaborazione con l’Imperia calcio e un grande benvenuto a Mimmo» – afferma la società – Inoltre viene ceduto in prestito alla società amica Cervo Fc il centrocampista classe 1998 Paolo Gaggero. In bocca al lupo per il proseguimento della stagione!».